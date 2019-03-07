إليك 10 أسئلة "مفخخة " في مقابلات العمل صممت للايقاع بك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بزنس انسايدر )

في مقابلات العمل يختار مدراء بعض الأسئلة التي تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في الحقيقة تستطيع أن تكشف الكثير عن مما تود ربما إخفاءه، بعبارة أخرى هي أسئلة "مفخخة" تهدف للإيقاع بك.

فيما يلي سنقدم لك 10 أسئلة شائعة في مقابلات العمل، وكيف يمكن التحضير لها .

1 - هل يمكنك أن تحدثنا عن نفسك ؟

لماذا يُسأل هذا السؤال ؟

هذا السؤال يهدف منه مدير التوظيف أن يعرف كيف تنظر أنت إلى نفسك، الثقة بالنفس والوضوح ، والاختصار مطلوبون .

تجنب الحديث عن حياتك الشخصية فهنا يكمن "الفخ" لا تعرف عن نفسك أبداً بأنك (متزوج ، لدي أطفال ، أعزب ، عمري كذا وكذا )

تحدث عن إنجازاتك، وقدراتك المهنية، مثلاِ : ( أنا معروف بسرعتي في العمل، وقدرتي على حل المشاكل، وقد حققت كذا وكذا ..)

2- كيف يمكن أن تصف نفسك في كلمة واحدة ؟

لماذا يُسأل هذا السؤال ؟

أرباب العمل يبحثون في هذا السؤال عن شخصيتك، ومدى معرفتك بنفسك .

عليك أن تكون متحضراً بحسب الوظيفة التي أنت مقدم عليها وهنا "الفخ "

على سبيل المثال إذا كانت الوظيفة المطلوبة " محاسب " لا تجاوب بوصف نفسك بأنك " ابداعي "

بينما إذا كانت وظيفتك مدير فني، بالتأكيد الاجابة بأنك " دقيق" ليست الإجابة الأنسب .. في المحاسبة يحتاجون الدقة وفي العمل الفني يحتاجون الابداع .

3- كيف تقارن هذه الوظيفة بالوظائف الأخرى التي قدمت عليها ؟

لماذا يُسأل هذا السؤال ؟

مسؤول التوظيف هنا يريد في الحقيقة معرفة ما إذا كنت قد قدمت على وظائف أخرى، وما هي الشركات والمناصب التي حازت على اهتمامك، كما أنهم يتحرون صدقك.

أياك أن تنفي أنك قد قدمت لوظائف أخرى، فهذا سيترك انطباعاً سيئاً وقد تظهر بأنك "تكذب " ، كما أن الحديث بسلبية عن الوظائف والشركات الأخرى، لن يفيدك.

تحدث بفخر وثقة عن الوظائف والشركات التي قدمت طلب توظيف فيها واختر الأسماء اللامعة، حتى يشعر مسؤول التوظيف بأنك فرصة نادرة عليه أن لا يضيعك .

4- هل يمكنك أن تسمي 3 من نقاط قوتك وضعفك ؟

لماذا يُسأل هذا السؤال ؟

لهذا السؤال بعض الأجوبة التي قد تكون قاتلة، فالإجابة عن نقاط الضعف مثلاً بأنك لا تستطيع العمل مع المجموعة ، أو غير صبور ، قد ينهي طلب توظيفك مبكراً .

في طرحك لنقاط ضعفك، أرفق دوماً جملة "لكنني عملت على تحسين هذه الصفة " أو "عالجت هذه المشكلة بكذا وكذا "

وأيضاً بنقاط قوتك، كن حازماً وواثقاِ بنفسك واختر من صفاتك ما يتناسب مع الوظيفة التي أنت تتقدم لها .

5- لماذا تريد العمل هنا ؟

لماذا يُسأل هذا السؤال ؟

يريد أرباب العمل معرفة مالذي يهمك أكثر في المنظمة آو الشركة ومدى رغبتك بالوظيفة .

قد تقول في نفسك، أنك حالياً "لا تتقاضى أجراً كافياً، أو أن لن مديراً فظيعاً، أو حتى الاجابة بأن الأمور بالنسبة لك على حد سواء "

هذه الاجابات ستقصر من عمر مقابلة عملك ، وقد تنهيها فوراً .

الاجابة المنتظرة هي أن تكون تفهم تماماً الشركة التي تريد العمل معها، اجر بعض البحوث، واجمع بعض المعلومات التي تجعلك تظهر بأنك ناضج كفاية، وتأخذ الأمور على محمل الجد .

6- لماذا تريد أن تترك وظيفتك الحالية ؟

مديرك المحتمل يريد أن يعرف الصفات السلبية فيك، خصوصاِ إذا كانت سيرتك الذاتية مليئة بالوظائف التي عملت فيها لفترات وجيزة، فهو يبحث عن الأسباب، هل لديك مشاكل في العمل، هل أنت من الأشخاص الملولين ؟ أو أي من الإجابات التي تعتبر خطاً أحمر في مقابلات العمل

الإجابة المثالية هي بالحديث عن مهاراتك، وتطويرها والحديث عن نقاط جذابة في الشركة الجديدة التي تود الانضمام إليها .

7- ما هو أكثر أمر تفتخر به في مسيرتك المهنية ؟

هذا السؤال يهدف لمعرفة مالذي يجعلك فخوراً، وما هو شغفك؟ وأين تجد نفسك ؟

طريقتك في الحديث عن مشروعك أو انجازك المفضل لا يقل أهمية عن المشروع نفسه ، فهنا يسمع المدير في صوتك الحماس، والشغف ، وحب العمل وهذا ما تبحث عنه الشركات .

8- هل ترى نفسك يوماً ما رائداً للإعمال ؟

هذا السؤال يكشف بالطبع عن مخاوف الشركة في أن تتخلى عنها بعد أن تعدك وتدربك، وفي النهاية تخسر موظفاً وتكسب منافساً .

الاجابة عن هذا السؤال الفخ ، صعبة للغاية، فحتى الإجابة بـ " لا " يجعلك تظهر كإنسان سطحي بلا طموح. وهذا أيضاً لا يفيدك.

عليك أن تنتقي اجابتك بدقة ، مثلا يمكنك الإجابة بأنك قد جربت في مرحلة ما أن يكون لديك عملك الخاص بك، لكنك وجدت أن هذا لا يناسبك.

ثم يمكنك سرد ميزات العمل ضمن شركة ومع موظفين وإدارة . جهز اجابة مقعنة .

9- هل سرقت يوماً قلماً من العمل ؟

هذا السؤال يهدف لكشف مدى نزاهتك، بالتأكيد المؤسسة ليست قلقة من على مخزونها من الأقلام مثلا! .

هذا السؤال "ُفخ" كبير ، والإجابة عليه ليست معقدة في الحقيقة ولكن لها احتمالات

اذا أجبت بأنك لم تأخذ قلماً في حياتك . فأنت كاذب، كلنا أخدنا قلماً أو قلمين معنا إلى المنزل.

أما إذا أجبت بأنك تفعل هذا على الدوام، وأنك لا تعتبر هذا الأمر مهماً فهذه مشكلة.

والأجابة بأنك قد تكون أخذت قلماً أو قلمين لكنك دوماً ما تعيدها في اليوم التالي ، فتوقع أن يتحداك مديرك بأن القلم لا يزال في بيتك .

الإجابة المثالية ستكون على النحو التالي " حسناً ، سأكون كاذباً إذا قلت إنني لم أنس قلماً في جيب سترتي، لكن عادة أعيده لـمكتبي التالي اليوم ، ما لم أتركه في المنزل ولكن ليس لدي غرفة احتياطية مليئة بالأقلام ،والكباسات، والمذكرات الورقية، إذا كان هذا ما تعنيه ". واجعل الأمر يبدو طريفاً .

10 - ما هو نوع المدير وزملائك في العمل الذين حققتم نجاحًا أكبر وأقل نجاحًا ، ولماذا؟

قد يسألك مديرك المحتمل القادم هذا السؤال ليعرف إذا كنت تواجه صعوبات بالتعامل مع مختلف الشخصيات، ومدى خلقك للمشكلات مع زملاء العمل .

لا تحاول أن تصف مدريك السابق، فقد تكون بلا قصد تصف مديرك الجديد، تحدث بالعموم ، وركز على الإيجابيات.

يمكنك أن تقول بأنك جيد مع الجميع، وتعرف كيف تتعامل مع مختلف الشخصيات، لكنك أفضل مع شخصيات دون أخرى ، أظهر بعض المرونة، واستعرض بعض المشكلات التي حللتها مع زملاء العمل والمدراء .

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