أغراض ينساها الزبائن في سيارة الأجرة.. "أوبر" تكشف عن21 منها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيراً ما ننسى أغراضاً في سيارة الأجرة، وأبرزها الهاتف المحمول. الأمرُ هذا يعتبرُ مزعجاً ومقلقاً جداً، ومن يستطيع استعادة هاتفه، فهو من المحظوظين.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة "أوبر" الأمريكية المتخصصة في تأجير السيارت، عن قائمة بأغلب الأشياء التي نسيها الزبائن في سيارات الاجرة التابعة لها، وهي على النحو التالي:

قائمة بأغلب الأشياء التي نسيها زبائن "أوبر" في سياراتها 1- آلات التصوير 2- الهواتف 3- المحافظ 4- المفاتيح 5- الحقائب 6- الملابس 7- النظارات 8- سماعات الرأس 9- السجائر الالكترونية 10- الهويات الشخصية ورخص القيادة

قائمة بالأشياء الغريبة التي نسيها الأشخاص في سيارات "أوبر" 11- 3 حبات أفوكادو معلقة في جذعها 12- لوحة فنية لمخروط آيس كريم 13- طقم أسنان ذهبية 14- قوس كمان 15- قطعة من تقويم أسنان 16- عصي الطعام الصينية 17- سلطة البطاطا 18- دعوة لحفلة موسيقية 19- سماعة طبيب 20- طائرة درون 21- جهاز إنذار

مصدر الصورة: The Telegraph

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