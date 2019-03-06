تمساح القاهرة.. حقيقة أم إشاعة؟ الحكومة توضح!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أوضحت الحكومة المصرية حقيقة تمساح كان شغل مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور له وهو يتجول بأحد شوارع القاهرة.

حسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإن الصور ليست صحيحة، مشيراً إلى أن الأنباء التي تحدثت بأن التمساح هرب من حديقة حيوانات الجيزة لا تستند لمصدر رسمي. وأن جميع الحيوانات في الحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة مكثفة".

وتابع البيان: "كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة حالة من الذعر بين المواطنين".

ونقلت بوابة "فيتو" المصرية عن وزارة الصناعة قولها إن الحديقة تضم 70 تمساحا من مختلف الأعمار، من مراحل حديثي الولادة وتماسيح صغيرة وأخرى كبيرة، مضيفة "كلها لا تزال داخل الحديقة".

و طالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

وشغلت قضية هروب تمساح من حديقة الجيزة في مصر أذهان المواطنين والمواطنات وأثارت مخاوفهم بسبب خطورته.

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