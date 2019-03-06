بلدية تصادر كلبة وتبيعها.. فتواجه مشاكل قانونية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصرف غريب وغير مؤلوف قامت به بلدية آلن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا في ألمانيا، وجعل منها عرضة للملاحقة القضائية. ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قررت البلدية المذكورة مصادرة الكلبة "إيدا"، وهي من نوع "باغ"، بسبب ديون صاحبها.

وكُلِّف موظّف بطرحها للبيع على موقع "إي باي" في مقابل 690 يورو وحوّل المبلغ إلى خزينة البلدية.

لكن صاحبة الكلبة الجديدة اكتشفت أن الحيوان الذي بات يسمّى "فيلما" ليس ملقّحا ولا بصحة جيّدة، كما ورد في إعلان بيعه. واضطرت إلى دفع حوالي 2000 يورو للطبيب البيطري لتسوية الوضع. وهي اعتبرت أن البلدية خدعتها "بأكاذيبها"، فقرّرت الادّعاء أمام القضاء.

وفي ظلّ الجدل المتنامي، ألقى رئيس البلدية ألكسندر بيرغر باللائمة على "موظّف من الطاقم الإداري"، وأعرب في رسالة نشرت على موقع البلدية عن استعداده لإعادة الكلبة إلى صاحبها الأصلي، "بموافقة من كلّ الأطراف".

وأثارت هذه القضية نقاشات في أوساط القانونيين الذين توافقوا على أن الملك المصادر ينبغي أن يطرح في مزاد عام وليس ضمن عملية بيع خاصة على الإنترنت.

مصدر الصورة: alsadaranews

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