بعد مصر.. كلبٌ يمزق ذراع ابن الـ4 سنوات في أوهايو بأمريكا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثرت في الآونة الأخيرة حوادث اعتداء الكلاب على الاطفال، وآخرها كان في مصر خلال شهر شباط/فبراير الماضي، حيث هاجم كلبان الطفل محمد إيهاب في منطقة مدينتي في القاهرة الجديدة.

وفي أمريكا وتحديداً في ولاية أوهايو ، حادثة شبيهة حصلت مع طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما قام كلب ببتر ذراعه وتمزيقها.

وفي التفاصيل، فإنّ "كلبين يعيشان في فناء جيران الطفل، الذي يفصل بينه وبين منزلهم سياج معدني. وفي لحظات وقوع الحادثة، قام الطفل بمدّ ذراعه عبر السياج، لتقع الكارثة عندما قام أحد كلبٌ بمهاجمة الطفل ومزّق ذراعه وتبرها من مكانها".

وعلى الفور، تمّ اسعاف الطفل إلى مشفى أطفال في مدينة سولت ليك سيتي، وقد خضع لعملية جراحية طارئة.

غير أنّ الجيران أدعوا أنّ الكلبين لم يهاجما الطفل، لكنّ وكالة مراقبة الحيوانات اوقفتهما، في حين لفت رئيس مديرية الإطفاء جايسون كوك إلى أنّ "الطفل قد يكون لاعب الكلاب بطريقة مشابهة قبل ذلك، إلا أن الأمور قد اتخذت منحى مأساوياً في المرة الأخيرة".

مصدر الصورة: AOL.com

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