اليابانيات يطلقن حملة لمنع "الكعب العالي"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت حملة جديدة في اليابان تطلب من الشركات والمؤسسات أن تبدي مرونة أكثر بما يخص المظهر الخارجي للنساء العاملات فيها، وأن يتم إلغاء انتعال الكعب العالي بشكل إجباري خلال العمل، وذلك بحسب ما ذكره موقع «نيبون Nippon» الياباني الناطق بالإنجليزية.

وعن أسباب اطلاق هذه الحملة ضد «الكعب العالي»، أوضحن أن ارتداءه طوال الوقت يعيق إنجازهن لأعمالهن خلال اليوم، إلى جانب العوارض الصحية التي يتسبب بها لهن. كما أن العديد من النساء أكدن بأنه يتم إجبارهن على انتعال كعب عالٍ خلال العمل، على الرغم من أنهن يجدن صعوبة في أحيان كثيرة بالحفاظ على توازنهن وتجنب السقوط إذا ما تعثرن بأي شيء.

وقد اطلقت النساء اليابانيات على حملتهن هذه اسم «KuToo»، وهي عبارة عن مزج كلمتي (أحذية وألم) في اليابانية، واللتان تُنطقان «كوتسو kutsu». ويُشار إلى أن الحملة جمعت العديد من التوقيعات لحثّ الحكومة على معالجة هذه القضية، والتي تلاقي انتشاراً واسعاً على مختلف المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وتابع موقع «نيبون»، أن «يومي إيشيكاوا»، عارضة الأزياء والكاتبة اليابانية الشهيرة، هي من تقود هذه الحملة الجديدة. ونقل الموقع ما صرحت به «إيشيكاوا» بأن: «الكعب العالي أصبح بشكلٍ متزايد يرمز إلى صورة نمطية جنسية قسرية، تُملى على الفتيات والنساء بما يشكل تمييزاً بين الجنسين». وتعتقد العارضة والكاتبة اليابانية بأنه لو أتيح للنساء انتعال أحذية جلدية مشابهة لتلك التي يرتديها زملاؤهم الرجال فسوف يخف العبء عن النساء.

حملة «KuToo» الجديدة هذه، لاقت خلال أيام معدودة انتشاراً واسعاً وكبيراً في البلاد، حيث وصلت أعداد المشاركات فيها إلى عشرات الآلاف من النساء اليابانيات، إلى جانب الرجال الذين يؤيدون هذه الحملة التي طالبت وزارة العمل بإصدار تعليمات إلى الشركات لمنع الكعوب العالية.

مصدر الصورة: ar.wikipedia

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