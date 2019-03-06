الإعلان الرسمي لـ"صراع العروش" يحقق مشاهدات خيالية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقق الإعلان الرسمي للموسم الجديد لمسلسل “صراع العروش” أو Game of Thrones ملايين المشاهدات، في وقت قياسي. فما كاد ينشر المقطع الترويجي، يوم أمس، على موقع يوتيوب حتّى تخطى عدد مشاهداته الـ 15 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

و ذكر موقع "إكسبريس" أن تصوير مشاهد الموسم الأخير من المسلسل جرى في دول عدة، مثل كرواتيا وآيسلندا وأيرلندا الشمالية، مشيرا إلى أن عدد حلقاته لن يتجاوز ال،6 حلقات.

فيما أفاد موقع "فايس" أن الإعلان الترويجي، البالغة مدته دقيقتين، لا يكشف الكثير من الأسرار عن الموسم الجديد للمسلسل، حيث اختارت الشركة المنتجة أن تطبع عليه الكثير من الغموض، لتشويق المشاهدين.

ويُذكرأن عرض الموسم الأخير سيبدأ في 14أبريل المقبل. ويعد المسلسل الذي نال عدة جوائز إيمي، الأكثر مشاهدة من بين الأعمال الخاصة، إذ يتابعه أكثر من 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة.

مصدر الصورة: arrajol

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