إليك طريقة حذف قائمة الموقع التي زرتها في الـ iPhone

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (businessinsider)

هناك ميزة غير معروفة في جهاز iPhone الخاص بك بحيث يصبح بامكانك العثور على عناوين محددة للأماكن التي قمت بزيارتها ، وعدد مرات زيارتك لها ، ومتى قمت بزيارتها. ووفقًا لشركة Apple ، يتم الاحتفاظ بالقائمة "لتعلم الأماكن المهمة بالنسبة لك." وشركة Apple ليست الوحيدة التي تقوم بذلك اذ أن Google تقوم بذلك أيضًا ، من خلال قائمة "سجل المواقع" الموجودة في حساب Google الخاص بك.

وقالت أبل في موقعها على الانترنت "هذه البيانات مشفرة ومخزنة على جهازك فقط ولن تتم مشاركتها دون موافقتك.يتم استخدامه لتزويدك بخدمات مخصصة ، مثل توجيه حركة المرور التنبئي"

ولكن إذا لم تعد ترغب في تشغيل "المواقع المهمة" ، فإليك كيفية إيقاف السجل وحذفه من جهاز iPhone:

أولاً ، توجه إلى تطبيق الإعدادات وحدد مكان علامة التبويب "الخصوصية".

انقر على الخيار الأول ، "خدمات الموقع".

في الأسفل ، ستجد قائمة بكل تطبيق على جهاز iPhone الخاص بك ونوع الوصول الذي يمتلكه كل شخص إلى بيانات موقعك. ولكن تخطى ذلك ...

... وانتقل إلى أسفل الصفحة ، حيث ستجد "خدمات النظام".

هناك ، ستجد قائمة كاملة بخدمات Apple التي منحتها حق الوصول إلى بيانات موقعك. قد يكون أكثر شمولا مما كنت تعرف. تحتاج بعض هذه الخيارات إلى موقعك للاستخدام اليومي ، مثل "العثور على جهاز iPhone" ومشاركة الموقع. ولكن في أسفل هذه القائمة ، هناك علامة تبويب تسمى "مواقع مهمة" ، والتي تتطلب كلمة المرور الخاصة بك (أو بصمة الإصبع ، أو جهاز Face ID) للوصول.

ستجد تاريخًا شاملاً عن مكان جهاز iPhone الخاص بك.

يتم فرز القائمة حسب المدينة - وتحت كل منها ، يمكنك العثور على معلومات محددة: عناوين الأماكن التي زرتها ، وعدد المرات التي زرتها فيها ، والتواريخ المحددة (والأوقات!) التي كنت فيها ، و كم من الوقت قضيت هناك. إنها كمية هائلة من البيانات.

قبل إيقاف تشغيل الميزة تمامًا ، لا تنس مسح السجل المحفوظ في هاتفك. خيار "مسح التاريخ" هو في أسفل القائمة.

أخيرًا ، يمكنك إيقاف قائمة الميزات عن طريق تبديل الخيار في أعلى الصفحة. قد لا يزال بإمكان Apple الوصول إلى مجموعة ضخمة من البيانات الخاصة بك ، ولكن يمكنك على الأقل الاحتفاظ بها من خلال تجميع قائمة مفصلة بكل مكان سبق لك استخدامه!

مصدر الصورة: businessinsider

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