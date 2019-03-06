أسد ولبؤة يقتلان صاحبهما بوحشية بعد أن دخل قفصهما (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاجم أسد بشراسة صاحبه الذي كان يربيه في قفص بمنزله فقتله ، بعد أن دخل قفصه ،في العاصمة التشيكية براغ .

وقتلت الشرطة التشيكية بالرصاص الأسد فيما بعد وقتلت اللبؤة التي كانت داخل القفص أيضاً .

وهاجم الأسد ميخال براسيك عندما دخل القفص الذي خصصه للأسد في حديقة منزله الواقع على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة براغ.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة التشيكية لينكا يافوركوفا، الثلاثاء إن رجلا ًيبلغ من العمر 33 عاما لقي حتفه بعدما هاجمه أسدهو ما اضطر الشرطة لقتل الأسد واللبؤة حتى تتمكن من الوصول إلى الرجل الذي كان معهما داخل القفص".

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن ميخال لم يحصل مطلقا على تصريح بتربيتة الأسد واللبؤة، ومع هذا كان يدعو جيرانه على الدوام لرؤية حيوانته البرية.

وكان براسيك جلب الأسد واللبؤة من سلوفاكياعام 2016، مما أثار ضجة في قريته جذبت حينئذ اهتمام وسائل الإعلام.

مصدر الصور : sbs + abs

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