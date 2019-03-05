واقعة غريبة.. بعد 9 أيام من الزواج عريس يقتل زوجته! لماذا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة الجمهورية المصرية)

صدمت جريمة بشعة الشارع المصري بعد أن أقدم محام مصري على قتل زوجته بطريقة وحشية، بعد 9 أيام فقط من الزواج ، لسبب غير مبرر .

وبرر الجاني فعلته بأن زوجته أغضبته عندما رفضت طلبه بإعداد الطعام.

وقال محامي الضحية وفقا لجريدة الجمهورية الحكومية في مصر، إن الزوج طلب من الضحية تجهيز الإفطار، فأخبرته أنها تعبانة جدا، فحدثت مشادة بينهما، وعلى إثرها قتلها بطريقة بشعة.

وحسب المحامي اعترف المتهم بقتل زوجته، فبعد الاعتداء عليها بآلة حادة، أخذ "رمحا خشبيا" وغرزه في جسدها، وبعدها نزل للدور الأرضي في المنزل، وأخذ سكينا كبيرا وقطع أوصالها وفصل رأسها عن جسدها.

وبرر الزوج فعلته الشنعاء في تحقيقات النيابة بأن المجني عليها شتمته، وضربته، وأثبت الطب الشرعي أن الجاني لم يدخل بعروسه الضحية، وادعى أن جنيا متلبسا بها، وجاء بشيخ لإخراجه منها.

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