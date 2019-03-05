للنجاح.. 11 أمراً عليك القيام بهم عند بدء وظيفة جديدة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (businessinsider)

عند بداية العمل في وظيفة جديدة، فكر ملياً بما يحب أن تقوم به من أجل النجاح بالمهام المطلوبة. لذا من المهم تحديد الأهداف، وإثبات القيمة المضافة التي ستقدمها للشركة، وكذلك إقامة روابط اجتماعية خارج فريقك الخاص.

إليك ما يفعله الأشخاص الناجحون في أول 90 يومًا من العمل في الوظيفة الجديدة:

1- لا تتردد في قول كلمة "نعم"

حتى إن لم تكن متأكدًا من كيفية إكمال مهمة معينة أوكلت اليك، أو كنت تجهل ما هي فائدتها بالنسبة إليك، فلا تتردد في قول كلمة "نعم"، إذا لكونها قد تكون فرصة مثيرة.

2- أهداف قابلة للتحقيق

نأمل أن يكون رئيسك في العمل قد وضع أهدافًا لك لتقوم بها خلال الأشهر الستة الأولى أو السنة الأولى في العمل - وسواء كانت تلك الأهداف ذات صلة بمبيعات أو أو مشاريع أو شيء آخر. يجب أن تكون الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق.

3- تحقيق الأهداف

من السهل تحديد الأهداف، ثم نسيانها. ولكن يجب عليك التفكير بانتظام في ما إذا كنت حققت بالفعل ما وعدت به في بداية عملك. وافحص كيف تغيرت أهدافك وكيف يمكنك تحسين سير عملك لإنجاز المزيد من الأهداف.

4- تقديم الحلول

عند الانضمام تواً لمؤسسة جديدة، قد تكون الأخطاء في هيكلها واضحة لك. ولكن لا تخبر رئيسك فقط بما تعتقد أنه خطأ في فريقك ، أو اترك المشاكل للموظفين الأكثر خبرة. ناقش ما لاحظته ، وقدم حلاً. وتأكد من أنك لا تستند بتحليلك على كيفية عمل شركتك القديمة، قد يكون الأمر مزعجًا عندما يتحدث موظف جديد عن مكان عمله القديم ويقارن بين الاثنين.

5- التعرف على باقي الموظفين في الشركة

من السهل أن تشعر بالراحة مع زملائك في المكتب، ولكن بمجرد معرفتك لهم ، فقد حان الوقت للتفرع والتعرف على أشخاص آخرين في الشركة. قد ترغب في البدء عن طريق طلب المشورة والنظرة.

وقالت راشيل بيت ، كبيرة الموظفين في شركة جوبفيت لتجنيد البرمجيات ، في تصريح سابق لوكالة بيزنس إنسايدر: "الناس مستعدون للحديث عن أنفسهم". "الناس مستعدون لمشاركة ما تعلموه في هذا المجال. لذا لا تخافوا من الاستفادة من هذه الشبكة".

6- العمل باستمرار على تطوير عادات جيدة

تشارلز دوهيج ، مؤلف كتاب "قوة العادة" ، كتب في كتابه:

"عادة ما يبدأ الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في تناول الطعام بشكل أفضل ويصبحون أكثر إنتاجية في العمل. إنهم يدخنون أقل ويظهرون صبرًا أكبر مع الزملاء والعائلة. يستخدمون بطاقاتهم الائتمانية بشكل أقل تكرارًا ويقولون إنهم يشعرون بتوتر أقل. التمرين هو عادة حجر الزاوية الذي يؤدي إلى انتشار التغيير."

قد تتضمن الأنشطة الإيجابية الأخرى التي يمكنها تحسين عملك ، التأمل أو الكتابة أو الرسم أو القراءة.

7- معرفة ما تحتاجه القيادة

سيظهر الأشخاص الناجحون دائمًا مقدار القيمة التي يضيفونها إلى أدوار كل منهم. ومن المحتمل أن تكون قد بالغت في تقدير مقدار الوقت الذي تقضيه في القيام بتلك الأجزاء من عملك ، فأنت لست خارقًا ، على حد قول الخبيرة الإنتاجية لورا فاندركام لمجلة بيزنس إنسايدر.

8- السعي للحصول على ردود الفعل في وقت مبكر

بعد شهر أو شهرين من العمل ، يمكنك استشارة رئيسك في العمل للتأكد من أنك على الطريق الصحيح لتصبح نجماً في شركتك.

"هذه فرصة عظيمة للحصول على بعض ردود الفعل في وقت مبكر حول ما تفعله بشكل صحيح ، ما يجب القيام به بشكل أفضل ، وكيف يمكنك قضاء وقتك الأسبوع المقبل لتحقيق أكبر فائدة للفريق" ، كتبت ناتاليا أوتنريث على TopResume.

9- التحدث مع الرئيس التنفيذي

يمكن أن يكون من الصعب العثور على طريقة للالتقاء برئيس الشركة الخاص بك دون أن تكون مربكًا ، على الرغم من ذلك. حاول إعداد لقاء معه، وقم بتطوير قائمة بالأسئلة مسبقًا لإظهار اهتمامك بالشركة وعملها.

ولا تخشى من تقديم نفسك إذا صادفك في المصعد.

10 - التواصل مع زملاء العمل

تبدو شبكات التواصل مخيفة ، ولكنها بسيطة مثل شرب القهوة أو التحدث مع زملائك في العمل.

وقالت جوانا كولز ، رئيسة تحرير سابقة لمؤسسة كوزمو وماري كلير ، إن التواصل مع نظرائك لا يقل أهمية عن التواصل مع رؤسائك ، إن لم يكن أكثر.

11- اعادة العلاقة مع زملاء العمل السابقين

كان أوغسطين قد قال لـ "بيزنس إنسايدر أنه في بداية بداية عمل جديد ، يجب على الموظفين الجدد "العودة وإعادة الاتصال مع الأشخاص في شركتك القديمة".

أفضل وقت للحصول على وظيفة ليس عندما تبحث عن عنها، ولكن قبل أن تحتاجها.

مصدر الصورة: businessinsider

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