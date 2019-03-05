شاهد عروسين يطاردان باخرة شهر عسلهما بعد انطلاقها! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في حياة الأزواج الجدد ، شهر العسل هو نقطة بداية أحلى أيام العمر، ويتفنن الشباب مؤخراً باختيار الوجهات المتميزة لقضاء شهر لا ينسى، لكن الزوجين ماريا غونزاليس وأليساندرو دي بالما ستبقى ذكريات شهر العسل تلاحقهما بلحظات محرجة ومتوترة بعد أن خسرا رحلتهما المحجوزة على متن السفينة السياحية الضخمة، في البحر الكاريبي!

ووصل العروسان متأخرين عن الموعد المحدد بعدة دقائق، لكن الباخرة لمن تنتظر ورحلت، بينما سخر منهما طاقم السفينة الضخمة ومن كان حاضراً في الميناء.

وأظهر مقطع فيديو وصول الزوجين متأخرين بنحو 45 دقيقة، يوم 15 فبراير، إلى الميناء في عاصمة باهاماس، ناسو، لركوب السفينة "سيمفوني أوف ذي سيز".

وقالت غونزاليس، وهي ممثلة تلفزيونية مشهورة في بلدها كوستاريكا، إنهما عاشا "كابوسا" بعدما رصدا السفينة تغادر من دونهما، مشيرة إلى أن أموالهما وحجوزات سفرهما كانت على متنها.

وتابعت "بدأنا نصرخ ونطلب منهم إيقاف السفينة لنتمكن من الصعود على اعتبار أنها لم تكن قد ابتعدت كثيرا".

لكن أحد أفراد طاقم السفينة قال لهم ساخراً "لن تكونا محظوظين ولن تصعدا على متن هذه السفينة.. نحن نغلق الأبواب الآن وسنغادر".

وانتشر فيديو العروسين على المواقع الاجتماعية،كاسباً تعاطف البعض وشماتة آخرين.

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