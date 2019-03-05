"الماكياج" أصبح اختياريا لمضيفات الطيران في بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نيوز)

قررت خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية البريطانية إلغاء قانون فرض الماكياج (الميك أب) على مضيفات الطيران، خلال أوقات عملهن. وهذا ما وصفته الشركة بـ"التغيير الملحوظ" في قواعدها الخاصة بمضيفات الطيران العاملات لديها.

وقال المصدر إن مضيفات الطيران يفرض عليهن، عادة، لباسا ومظهرا معينين، مضيفا "إلا أن فيرجن أتلانتيك قررت الخروج عن المألوف".

ومن جهتها، أشارت الشركة البريطانية، في بيان أنه "بات بإمكان مضيفات الطيران العمل دون ماكياج، لكن سيكون مرحبا باستعمالهن أحمر الشفاه وبعض الأدوات البسيطة، المحددة في كتاب الإرشادات".

مصدر الصورة: alhayat

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