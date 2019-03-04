مهرج يزور 100 قرية مشيا على الأقدام.. والهدف انساني (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون بأعمال انسانية دون أي مقابل، منهم من يدخل الجمعيات التطوعية وآخرين يقومون بمبادرات فردية كمساعدة المحتاجين أو العجزة أو غيرهم ممن يعانون من قسوة الحياة.

قصة اليوم تدخل ضمن المبادرات الفردية التي يسعى من خلالها بطل القصة الى رسم ابتسامة على وجه الأطفال.

فغالباً، أو ربما دائماً ما نرى المهرج يقدم عروضه في السيرك أو في الشارع بين المارة. الا أن الشاب المغربي يوسف المزوزي الذي يدرس الفنون الجميلة بالدار البيضاء، قرر زيارة 100 قرية مشيا على الأقدام بزي مهرج، والهدف من ذلك هو إدخال الفرحة لقلوب الأطفال.

القصة بدأت عام 2016، حيث ذهب لقرية "زاوية إفران" مشيا على الأقدام، حاملاً معه لباس المهرج وألوان الرسم، وهكذا بدأ رحلته. وفي عام 2018 وحده تمكن المزوزي من القيام بـ 20 رحلة.

مصدر الصور: ar.aliexpress

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