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مئات الغربان تتجمع في مواقف السيارات.. والسبب مجهول! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذا صن)

تجمع مئات الغربان في موقف سيارات تابع لـ "سوبر ماركت" في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، ما أثار فوضى كبيرة حيث بدا المشهد وكأنّه من فيلم رعب.

وفيما يلي فيديو يُظهر الغربان تهبط على عشرات السيارات في موقف للسيارات، ما أثار ذعر المتسوّقين الذين لم يتمكّنوا من الوصول إلى سياراتهم بسبب أعداد الطيور الكبيرة.

ولم يتم معرفة سبب تجمّع هذا العدد الكبير من الطيور في المنطقة دفعة واحدة، وتمّ تبادل لقطات للغربان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشبه مستخدمو الإنترنت الحادث كمشهد من فيلم الرعب للمخرج ألفريد هيتشكوك "The Birds" الذي تم إنتاجه في عام 1963.

مصدر الصور   lebanon24

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#سوبر ماركت #تكساس #غربان #مواقع التواصل

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