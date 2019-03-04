دراسة: هذا النوع من العلاقات هو الأقوى!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لعل الكثير من الدراسات تثبت نتائج لم يكن أحد يتوقعها. وهذا ما حصل مع دراسة جديدة خلصت الى أن حدد العلاقة المثالية هي علاقة التافهين والذين بنوا حبهم على الضحك والمقالب المضحكة، والسخرية الخفيفة من بعضهما البعض.

وقد أجريت على 15000 شخص دامت علاقتهم أكثر من ثلاثين عاماً، تبين انّ الرابط المشترك الأكبر بهذه العلاقات هو "خفة الدم".

كما تبين أنّ خفة الدم في العلاقة هي الكوميديا المفهومة أو المشتركة بين الطرفين، والثنائي الذي يضحك على الأمور عينها والذي يفهم النكات نفسها هو الثنائي الناجح.

وبحسب الدراسة، العنصر الأهم في أي علاقة طويلة الأمد هي تلك التي تشمل الكثير من روح المرح والضحك، وهي تلك المبنية على السخرية، فالثنائي الذي يسخر من بعضه البعض من دون أن ينزعج، هو الذي يبقى لوقت أطول.

لذا، لا تنسوا أن أن تضحكوا.. لكي تنجح العلاقة.

مصدر الصور: haltaalam

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