جبل جليد ضخم جداً بصدد الانفصال عن أنتاركتيكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية عن تقديرات تُشير الى أن هناك جبل جليدي مساحته 1700 كيلومتر مربع سينفصل عن حاجز "برونت" الجليدي في أنتاركتيكا، مضيفة أنه لوحظ تسارع حاد في الكسر، وانتقال الجزء المنفصل من الجنوب إلى الشمال في الأشهر الأخيرة.

ويمكن القول أن انفصال جبل الجليد عن حاجزه هو ظاهرة شائعة في أنتاركتيكا، على الرغم من حجمه الضخم، والذي تساوي مساحته حوالي ضعف مساحة نيويورك، وأنه لا يدخل في قائمة أكبر 20 انفصلا للجبال الجليدية عن القطب الجنوبي وفق وكالة ناسا.

وكان هذا الكسر قد لوحظ من قبل ناسا منذ العام 1986، لكنه لم يكن يعد مشكلة طالما أنه كان محدودا. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الكسر على وشك الالتقاء بآخر ملقب بـ " fissure Halloween " الذي يمتد من الغرب إلى الشرق، والتقائهما سيعني حتما انفصالا نهائياً لهذا الجبل الجليدي الضخم عن حاجز برونت، وفق موقع (journaldugeek) الفرنسي.

وفي السياق عينه، أشارت ناسا الى أنه يمكن أن يكون هذا الانفصال هو أكبر انفصال لجبل جليدي عن حاجز برونت منذ بدأ رصد الظاهرة في العام 1915. لذا يخشى الباحثون من أن هذا الانفصال قد تكون له عواقب وخيمة بعيدة المدى على الحاجز، وأنه قد يؤدي إلى مزيد من الانفصالات.

مصدر الصورة: alwatanvoice

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