تلميذة رمت زجاجة تحتوي على رسالة في البحر... واليكم ما حصل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشبه بقصص الأفلام السينمائية، انتقلت زجاجة تحتوي على رسالة كتبتها تلميذة مدرسة، بالغة من العمر 9 سنوات، مسافة تبلغ أكثر من 5 آلاف كيلومتر خلال 15 شهراً تقريباً، من ولاية كارولينا الشمالية الى شاطىء في أيرلند، حيث عثرت سيدة أيرلندية تدعى بريدي باتن علىيها، فاتصلت بالطفلة لورا تيري، وبمعلمة في مدرسة ساميت تدعى سوزان شامباخ، وقالت لهما إنها عثرت على الرسالة في زجاجة على شاطئ دوهوما- غرب أيرلندا، في شهر كانون الثاني.

وذكرت الرسالة أن هذه الزجاجة هي جزء من مشروع لصف العلوم في المدرسة، كما إنها احتوت أيضاً على تعليمات تساعد الشخص الذي يعثر عليها في الوصول الى الفتاة والمعلمة.

وتجدر الاشارة الى أن المهلمة المذكورة كانت قد قامت برمي نحو 70 زجاجة مع تلاميذها في البحر، على مرّ السنوات، مشيرة الى أن زجاجة الطفلة تيري هي خامس زجاجة يتمّ العثور عليها.

مصدر الصور: lite.almasryalyoum

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