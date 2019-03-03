19 صورة مذهلة تظهر قوة الطبيعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (brightside)

الطبيعة تذهلنا بجمالها ، ولكنها تخفي الكثير من الأسرار. يمكن للزهور أو الحيوانات التي تبدو جميلة للوهلة الأولى أن تكون مميتة حقاً ، في حين أن الأحداث الطبيعية الخلابة يمكن أن تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه.

اليكم بعض الصور من زوايا مختلفة من العالم والتي تظهر مدى روعة كوكبنا.

هذا القرش أقدم من الولايات المتحدة الأمريكية.

فراشة رائعة الجمال

شجرة في مزرعة في كاليفورنيا

هذا الفطر الأزرق ينمو على فرع ميت

مجموعة شجر على شكل تاج

هذا هو مضرب برأس المطرقة.

أوراق ضخمة من زنبق الماء

بعض البذور التي تبدو مثل الجماجم.

أسماك المنشار

Ouroboros صغير التنين

عين الشتاء

القمر ، درب التبانة ، الحمم ، والنيزك ...

تمساح أمريكي

جميلة على القمة ، ولكنها قاتلة تحت الماء

الغيوم قبل العاصفة

زهرة سوداء

مشهد رائع من ولاية أوريغون

الإغوانة البحرية

مصدر الصور: brightside

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