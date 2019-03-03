كيف احتفلت ناشيونال جيوغرافيك بـ 100 مليون مشترك؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ناشونال جيوغرافيك )

بعد وصلوها لـ100 مليون متابع على Instagram، أعلنت "ناشيونال جيوغرافيك" عن الفائز بـمسابقة جديدة ، لهواة التصوير خصصتها لهذه المناسبة .

و فاز كيتان خامبهاتتا من الهند بعد أن حصلت صورته على أكثر من حوالى 94000 مشاهدة ، في المسابقة التي استمرت 24 ساعة .

الصورة الفائزة التقطها خامبهاتتا في محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا تظهر مجموعة من حيوان الحمار الوحشي وهي تبحث عن التماسيح في حين تقفز خلفها الثيران البرية في النهر. وقال المصور محمد محيسن: "إن الصورة دينامية للغاية، بعمق قوي يدفعني إلى تأملها. لقطة مميزة في الوقت المناسب".

أما الجائزة فهي رحلة سفاري لصور من "ناشيونال جيوغرافيك" في تنزانيا، تقدر قيمتها بأكثر من 10000 دولار، وتشمل فرصة التعلم من المصورين المخضرمين حول كيفية التقاط صور في الحياة البرية في أفريقيا في الحركة والضوء.

وتشمل الرحلة التي تستغرق تسعة أيام زيارات إلى نجورونجورو كريتر ومتنزه سيرينجيتي الوطني، وسيمكث الفائز في الفنادق والنزل ومخيمات فاخرة.

أطلقت المسابقة كطريقة لشكر متابعي المجلة الأيقونية على حسابها في InstagramNatGeo للعلامة البارزة، التي تضع المحطة في الدوري مع المشاهير مثل Selena Gomez و Beyonce و Justin Bieber و Kim Kardashian و Cristiano Ronaldo. شجعت "ناشيونال جيوغرافيك" الناس على إدخال معظم صورهم المستوحاة من "جيو نات" من مجموعتهم الخاصة باستخدام # NatGeo100contest.

كما شاركت "ناشيونال جيوغرافيك" بعض صورها المذهلة من المصورين المساهمين لمقدمي الطلبات للاستلهام من DailyMail.com في وقت سابق من هذا الشهر. يمكن رؤية المزيد من الصور في معرض "ناشيونال جيوغرافيك".

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