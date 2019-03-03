آلاسكا.. متجر يطرد قطة بقيت فيه لـ6 سنوات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد مكوثها بداخله لأكثر من 6 سنوات، قامت إدارة متجر فريتز كريك العام، الكائن بالقرب من مدينة هومير الصغيرة - آلاسكا، بطردِ قطة تدعى "ستورمي" بعد تلقيها تحذيرات من مسؤولين، بأنّ وجود تلك القطة يشكل مخالفة لمعايير السلامة الغذائية.

وبحسب صحيفة "ذا هومير نيوز"، فإنّ "المتجر كان بمثابة منزل لسترومي منذ العام 2012، والتي غالباً ما تجلس بوزنها الثقيل على أحد المقاعد الخشبية في المتجر، ويقوم العملاء بتمسيد رأسها".

وفي حديثه، لفت جيرمي آيرز، مدير قسم في المتجر، أن "برنامج الدولة للسلامة الغذائية تلقى شكوى حول ستورمي، وقد رأى مسؤول الصحة البيئية القطة في المتجر، وبعد ذلك جاءت التوصيات بضرورة التخلص منها وطردها".

أما بريتزمان وهو أحد أفراد فريق العمل في المتجر، فلفت إلى أنّ "القطة تساعد على تقليل عدد القوارض".

ومن جهتها، صرّحت ليندا تشامبرلين، وهي سيدة ترتاد المتجر العام أن "العديد من الناس يزورون هذا المكان لتوجيه التحية للقط فقط".

ويحظر قانون سلامة الأغذية وجود الحيوانات الأليفة في المتاجر التي تقدّم الطعام، باستثناء الكلاب البوليسية وحيوانات الخدمة. غير أن تطبيق هذا الحظر لا يكون عادة في مرتبة عالية على قائمة أولويات المسؤولين، لكنّ الشكوى وملاحظة المسؤولين لوجود القطة داخل المتجر، تعني أن هناك حاجة لإتخاذ إجراء في هذا الصدد، على حد قول آيرز.

(متجر فريتز كريك - AFP)

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