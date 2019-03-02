طائرة مدنية تضطر للهبوط والسبب.. رائحة كريهة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فوكس نيوز)

في حادثة نادرة، هبطت طائرة تابعة لشركة "Alaska Airlines‎" بشكل اضطراري بعد شكاوى من ركابها من رائحة كريهة قوية مجهولة المنشأ.

فقد اضطرت رحلة طائرة بوينغ "737-900" التي كانت متوجهة من شيكاغو إلى سياتل، ال الهبوط في مطار مدينة مينيابوليس الأمريكية لاختناق الركاب وطاقم الطائرة بسبب رائحة قوية مجهولة المصدر.

وفور اتمام عملية الهبوط، عمل الطاقم الطبي في الطائرة على مساعدة 12 من ركابها ونقل أربعة منهم إلى المستشفى.

والمثير في هذه الحادثة أن ممثلو شركة "Alaska Airlines" أكدوا أنه خلال الفحص الدقيق للطائرة، لم يتم العثور على مصدر الرائحة. ونتيجة لذلك، ألغيت الرحلة وأرسل ركابها البالغ عددهم 144 إلى سياتل على متن طائرات أخرى.

مصدر الصورة: medi1tv

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