سرقة شجرة عمرها 400 عام من مزرعة تضمّ 3000 شجرة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت مجموعة من السارقين إلى سرقة 7 أشجار صغيرة، تصل قيمتها إلى نحو 118 ألف دولار، من بينها شجرة عرعر صيني يصل سعرها إلى 90 ألف دولار ويبلغ عمرها 400 عام، وذلك من حديقة مزارع أشجار بونساي يدعى سيجي إيمورا في منطقة سايتاما القريبة من طوكيو.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الامريكية عن زوجة سيجي، فويومي إيمورا قولها: "نحن نعامل الأشجار الصغيرة هذه مثل أطفالنا، لا توجد كلمات تصف شعورنا.. إنها مثل انتزاع عضو من الجسد".

وأوضحت السيدة أنّ "سرقة الأشجار الـ7 حصلت على مدى ليالٍ عديدة خلال الشهر المنصرم، وقد تقصّد اللصوص سرقة الأشجار الأكثر قيمة من بين كل الأشجار الموجودة في حديقتنا، والبالغة مساحتها هكتار وتضم قرابة 3000 شجرة بونساي".

وتعتبر أسرة إيمورا من الجيل الخامس في تربية أشجار البونساي، وهي عبارة عن اختصاص في تربية الأشجار الصغيرة في أحواض زراعية أو في حاويات أو أصيص مخصصة للزراعة. ومنذ نحو 400 عاماً، تمارس عائلة إيمورا هذه المهنة.

وفي حديثها، طالبتْ إيمورا السارقين بـ"الاهتمام بالأشجار لأنها ثمينة ويجب أن يتم ريها، إذ لا يمكن تركها من دون عناية أو ماء".

مصدر الصورة: شجرة بونساي - Dengarden

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