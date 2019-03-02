الأرض مهددة من كويكب توازي قوته 15 مليون قنبلة نووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " من كويكب قوته 15 مليون قنبلة نووية يطفو في الفضاء ،قد يرتطم بالأرض بين عامي 2019 و2101.

ولم تكتف ناسا بذلك، بل حددت أقرب موعد محتمل لارتطام الكويكب بالأرض وهو 28 من ديسمبر 2019، يليه احتمال في 21 ديسمبر من العام 2093.

وبنت " ناسا " توقعاتها على متابعة مسار الكويكب الذي ظهر 19 مرة خلال العام 2010 ، ويبلغ حجمه بحدود 1.3 كيلومتر، ووزنه بحدود 2.4 تريليون كيلوغرام، وأطلقت على الكويكب اسم (2010 GD37).

وفي حال حدوث الارتطام، فستبلغ قوته 260 ألف ميغاطن، حسب تقدير الوكالة، وهو ما يعادل 260 تريليون كيلو غرام من متفجرات الـ "TNT"، أو ما يعادل حوالي 15 مليون قنبلة نووية بحجم تلك التي ألقيت على هيروشيما.

وتبلغ نسبة احتمال ارتطام الكويكب بالأرض فلي نهاية هذا العام 0.000000070 في المئة، ورغم ضآلته يبقى احتمالا قائما، حسب علماء "ناسا ".

مصدر الصورة: phys

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