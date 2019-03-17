8 صور لوجبات طعام تشد الآلاف من رواد فيسبوك.. كيف علقوا؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

لا شيء يمكن أن يضاهي متعة تناول المأكولات اللذيذة. ورغم أن الكثير من الأشخاص يبتعدون عن تناول الأطعمة والوجبات السريعة بسبب الحمية الغذائية. ولكن، من يرى أمامه وجبات الهمبرغر والدجاج المشوي والبطاطا المقلية وشرائح اللحم مع الجبنة، فإنّه سيعلن تنازله الكامل عمّا يسمى "حمية غذائية" و "دايت"، لينطلق في تناول الطعام بشهية كبيرة.

ولأن صور الطعام تلعب الدور الأبرز في فتح شهية الأشخاص، فقد نشرت صفحة "أخبار الآن" 8 صور لمأكولاتٍ شهية ولذيذة لا يمكن لأحد مقاومتها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "وداعاً للدايت.. أذكر صديقك الذي سيرتكب معك هذه الجريمة".

وحازت هذه الصور على رواجٍ كبير، إذ حصدت أكثر من 6400 تفاعل، وأكثر 1900 تعليق، وحوالى 172 مشاركة.

أمّا التعليقات، فكانت:

Hazal Kokoyour

لا انا هرتكب الجريمة لوحدي مش عايزة مساعدات

Saher Rady

دايت مين بس

Fareeda Alshareef

جريمة لازم ارتكابها

مصدر الصورة: unsplash

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