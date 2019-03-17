6 صور من أعماق البحار.. الروعة في لقطاتٍ غير مألوفة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (nbcnews)

يتميز عالم البحار بجماليته، خصوصاً أنه يتضمن الكثير من الأسرار، لاسيما لناحية المخلوقات البحرية. كل ذلك، تكشف عنه الصور الملتقطة في الأعماق، والتي اوردها موقع "nbcnews"، علماً أنها من ضمن مسابقة التصوير تحت الماء للعام 2019.

1- سلحفاة Caretta caretta

مزنّرة بشبكة قبالة سواحل "لوس جيغانتس" وهي بلدة في جزيرة الكناري جنوب تينيريفي - إسبانيا. تمّ التقاط هذه الصورة قبل قيام عددٍ من المصورين بمساعدة هذه السلحفاة على التخلص من الشباك.

2- شروق الشمس وسمكة الضفدع

الصورة هذه للمصور "Enrico Somogyi" الذي التقط صورةً لقارب صيد عند شروق الشمس في أمبون - أندونيسيا، وهو يطفو فوق سمكة الضفدع الموجودة تحت الماء.

3 - الحبار الجميل

الصورة هذه للمصور فابيو لاردينو، الذي استخدم وميضاً بطيء المزامنة خلال الغوص ليلاً، لأخذ هذه اللقطة لحبار في خليج تريست - إيطاليا.

4 - الحوت الأحدب.. لقطة مميزة

الصورة هذه للمصور فرانسوا بيلين، الذي أظهر حوتاً أحدباً في سان جيل بجزيرة ريونيون، ويظهر في اللقطة نفسه صديقه الذي كان يغوص تحت الماء.

5 - فقمة تتماوج على الرمال

الصورة هذه للمصور مارتين إيدسر والتي تم التقاطها في جزر فارن - إنجلترا، وتبرز فقمة تتمواج على الرمال تحت الماء.

6 - سفينة حربية قديمة

هي صورة للمصور رينيه ب.أندرسن، والتي توثق من خلال لقطة لسفينة حربية غرقت عام 1914 قبالة ساحل إيرلندا الشمالية.

مصدر الصور: spalsh - nbcnews

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