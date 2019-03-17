لفتة رائعة من سيدة اتجاه دب.. هذا ما فعلته (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (dailymail)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو لامرأة تطعم دباً على الثلج، وذلك في لفتةٍ إنسانية كبيرة. وظهرت السيدة وهي تجلس بالقرب من الدب من دون أي خوف، حيث قامت بإطعامه الفراولة، رغم أن الاخير لديه مخالب بارزة للغاية، وقد يؤذيها.

لكن ما بدا أنّ السيدة التي لم يكشف عن هويتها تمالكت أعصابها، وأطعمت الدب بدون أي تردد رغم الخطر الذي قد تتعرض له.

وانتشر الفيديو بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد أعرب العديد من الناشطين عن تقديرهم لخطوة السيدة الإنسانية، مثنين على سعيها لإطعام الحيوان. وكما هو معلوم، فإنّ الدببة هي حيوانات آكلة اللحوم والنباتات إذ تستهلك البذور، التوت، الأعشاب، الفطريات، الغزلان، الأيائل، الأسماك، الحيوانات الميتة والحشرات.

مصدر الصورة: unsplash

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