3 ملايين مستخدم يهجرون "فيسبوك" وينضمون لـ "تلغرام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (hackesh)

ما زالت ارتدادات التعطيل الذي طرأ على موقع “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب “ يرخي بظلاله، فقد أعلن مؤسس تلغرام والرئيس التنفيذي للشركة، بافيل دوروف، عن الزيادة الهائلة في عدد المستخدمين المسجلين، عبر حسابه الخاص على التطبيق، يوم الخميس 14 مارس الجاري، متفاخرًا بالخصوصية التي يتمتع بها تطبيق “تلغرام”.

وفي التفاصيل، فقد استقبل تطبيق “تلغرام” 3 ملايين مستخدم جديد، بعد توقف كل من “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب “عن العمل. ويعتمد تمويل تلغرام يعتمد على تبرعات المستخدمين، على عكس فيسبوك الذي ترتكز إيراداته على إيرادات الإعلانات، ويتضمن التطبيق ميزات مثل المراسلة المشفرة من البداية إلى النهاية، وهو ما قد يجلب عددًا كبيرًا من المستخدمين المهتمين بالخصوصية على الإنترنت، خاصة في ضوء التحقيق الجنائي الذي تخضع له شركة فيسبوك بحثا عن صفقات مشاركة البيانات السرية.

وتجدر الاشارة الى أن هذا الانقطاع في التطبيقات في جميع أنحاء العالم لم يكن مرتبطا بهجمات الحرمان من الخدمات “DDoS”، ولم يحدد السبب الفعلي لما حدث حتى الآن.

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