هكذا يمكنك إخفاء ثقب الكاميرا الأمامية في "غالاكسي إس 10"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (digitaltrends)

على الرغم من المميزات العديدة التي يتمتع بها هاتف "غالاكسي إس 10"، الا أنه يحتوي على ثقب في الزاوية العلوية اليمنى لشاشة العرض "infinity-O" من أجل الكاميرا الأمامية، ولكن هذا الثقب في حد ذاته يعد أمراً مزعجاً للكثير من المستخدمين. فاذا كنت من هؤلاء المستخدمين الذين يزعجهم هذا الثقب، فاليك هذه الطريقة من أجل اخفائه.

مصدر الصورة: 24.ae

اذهب إلى "اعدادات (Settings") ثم "الشاشة" (Display) ثم النقر على خيار "Full Screen apps" ثم النقر على خيار "إخفاء الكاميرا الأمامية" (Hide front camera).

وبهذه الخطوة يختفي الثقب ويحصل المستخدم على مساحة إضافية على الشاشة لعرض إشعارات التطبيقات وغيرها من معلومات شريط الحالة، بحسب ما ورد في موقع "سينيت" المعني بالأخبار التقنية.

مصدر الصورة: 24.ae

يُذكر أن شاشة هواتف «غالاكسي إس 10» مميزة جداً اذ أنها أفضل شاشة عرض من سامسونغ حتى الآن. حيث تقدّم الشاشة محتوى رقمياً نابضاً بالحياة، تمكّن من رؤية نطاق أوسع للألوان، والحصول على صورة واقعية ورائعة. كما توفّر الشاشة ميزة Eye comfort، التي تخفض الضوء الأزرق.

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