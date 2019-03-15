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هاتف محمول يحمي رجلاً من سهم قاتل.. ما حدث مروع جداً! (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

نجا رجلٌ من قرية بيمبين في أستراليا من الموت بأعجوبة بفضل هاتفه المحمول، وذلك في حادثةٍ غريبة اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل بحسب وكالة "رويترز"، فإنّ "الرجل البالغ من العمر 43 عاماً، وأثناء تجوّله في الشارع بسيارته، لاحظ وجود شخص مشبوه (39 عاماً) يحمل قوساً وسهماً. وعليه، بادر الرجل إلى إخراج هاتفه المحمول لإلتقاط صورة لهذا الرجل. وعندها، وقع ما لم يكن في الحسبان، حيث فوجئ الرجل بسهمٍ يتّجه نحوه في محاولة لقتله، لكنّ العناية الإلهية شاءت أن يخترق السهم الهاتف المحمول مباشرة ويلامس ذقن الرجل الإسترالي".

وإثر ما حصل، أصيب الاخير بالذهول، في حين عمدت الشرطة الأسترالية إلى توقيف ذاك الرجل الذي أطلق سهامه، حيث مثل يوم الجمعة أمام المحكمة.

مصدر الصورة: Popular Science

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