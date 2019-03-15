سيارة أحد أفراد الأسرة الحاكمة بأبوظبي تثير دهشة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أثار تصميم سيارة فريدة تعود للشيخ حمد بن حمدان آل نهيان ، دهشة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصميمها الفريد.

وكان الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان نـَشر مقطعا مصورا يُظهر سيارته الأحدث ، التي عمل على تصميمها وصنعها بنفسه ، حاملة اسم ظبيان ، ويبلغ طولها عشرة امتار وثمانين سنتمترا تقريباً، في حين يصل ارتفاعها إلى 2.5 متر ، وتستند على منصة ذي عشر عجلات، مأخوذةٍ من مركبة "أوشكوش" العسكرية.

وأزال هيكل مركبة "أوشكوش" العسكرية لاحقاً واستبدله بعدد من قطع السيارات المختلفة، حيث جاءت المقصورة على سبيل المثال من جيب "رانجلر أنليميتد"، في حين كانت أسفل المقصورة جزءاً من خلفية دودج دارت، مع وجود مصابيح فورد سيريس للأعمال الشاقة بالواجهة.

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