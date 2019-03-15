دولة سيختفي منها فصل الشتاء في عام 2050

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذي صن)

حذر باحثو المناخ من "اختفاء" ملامح الشتاء تماما في أستراليا خلال الأعوام الثلاثين المقبلة ، تحديدا بحلول عام 2050 .

كما توقع الباحثون أنه سيُحل "موسم صيفي جديد" عوضا عن الموسم الأكثر برودة في البلاد ، مع انتشار موجات تبلغ حرارتها 40 درجة مئوية ، في جميع أنحاء أستراليا .

وسيكون متوسط الحد الأقصى اليومي أكثر حرارة بمقدار 3.3 درجة مئوية ، وليختفي بذلك الشتاء تقريبا.

ويقول باحثو الجامعة الوطنية الأسترالية " إنه مع استمرار تعاقب فصول: "الربيع والصيف والخريف، سيكون الموسم الرابع "صيفا جديدا" يستمر من منتصف ديسمبر إلى أواخر فبراير، مع تغير هذه الفترة تبعا لاختلاف المناطق. وعلى سبيل المثال، يمتد "الصيف الجديد" في سيدني إلى شهري أكتوبر ومارس".

وأوضح الدكتور، جيف هينشليف، قائلا: "من المتوقع أن يصبح الصيف أكثر دفئا أيضا، حيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة في صيف سيدني، بمقدار 2.7 درجة مئوية عن متوسط الصيف في الفترة بين 1960 إلى 1990" .

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