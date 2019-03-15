حسابٌ بنكي ينقذ امرأة من سرقة أموالها.. هذا ما حصل! (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ndtv)

في حادثةٍ غريبة، قام لصٌّ في الصين بإعادة أموالٍ سرقها من سيدة، وذلك بعدما أشفق عليها.

وفي تفاصيل الواقعة التي تمّ تصويرها بكاميرات المراقبة، بحسب موقع "ndtv"، فإنّه "أثناء حضور السيدة إلى بنك آي سي بي سي" لسحب المال من الصراف الآلي، هاجمها رجلٌ يحمل سكيناً. وعندها، شعرت المرأة التي تدعى لي بالخوف الشديد، وسلّمت السارق مبلغ المال الذي سحبته من الصراف الآلي وتبلغ قيمته 370 دولاراً أمريكياً. غير أنّ اللص طلب من السيدة أن يعرف رصيدها في البنك.

وفي تلك اللحظات، تبيّن للسارق أنّ السيدة لا تملك أي أموالٍ أخرى في المصرف، والمبغ الذي سحبته هو آخر مبلغ تبقى لها، وهو الأمر الذي جعله يشفق عليها، وقام بتسليمها المبلغ كاملاً وغادر المكان.

وفي وقتٍ لاحق، تمكّنت الشرطة من إلقاء القبض على اللص، في حين أنّ الحادثة ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي، وانهالت التعليقات المتعاطفة مع اللص، إذ وصفه أحد المتابعين بـ"الرجل الصالح".

مصدر الصورة: Business Insider

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