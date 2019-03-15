ثور يهاجم صاحبته بوحشية.. هل تنجو ؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (NBC New York)

هاجم ثور بشراسة مالكته في مدينة سبارتا بولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن هرب من قفصه .

و أبلغ شهود عيان الشرطة عن ثور هائج يطارد سيارة امرأة، في الثامن من 8 مارس الجاري .

وبعد أن اتصل عناصر الشرطة بمالكة الثور، اتضح لهم أن الثور تحرر من قفصه وخرج مطاردا مالكته.

وعندما وصلت سيارة الشرطة إلى مكان الحادث، كانت صاحبة الثور محاصرة في سيارتها. وتبين فيما بعد أن الثور طارد سيارة المرأة إلى المزرعة وبعدها بدأ يضغط على غطاء محرك السيارة.

وبعد أن وصلت المرأة إلى المزرعة حاولت "دفع" الحيوان إلى القفص، لكنه غضب جدا وهاجمها.

وقالت الشرطية التي وصلت بداية إلى مكان الحادث، أرلين ليبينكوت ان صاحبة الثور كانت تصرخ بأن الثور سيقتلها وطلبت إطلاق النار عليه .

وحاولت ليبينكوت أن تصرف انتباه الثور ريثما تنتقل المرأة إلى سيارة الشرطة قبل وصول التعزيزات. ووصل لاحقا عنصرا شرطة وأطلقا النار على الثور "الوحش".

ونجت صاحبة الثور بأعجوبة بعد أن نقلت الأمريكية إلى المستشفى، حيث قدمت لها الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن الثور كان قد هاجم زوجها من قبل، لكن الأمر لم يكن بذات الخطورة.

مصدر الصورة : NBC New York)

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