اختراع ياباني جديد يمكن الآباء من إرضاع أبنائهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (fox10phoenix)

في فكرة غريبة، أعلنت شركة يابانية عن ابتكار جهاز يسمح للآباء بإرضاع أبنائهم من صدورهم، بذات الطريقة التي ترضع بها الأمهات أبناءهن.

وإلى جانب أن الجهاز يسمح للآباء بإرضاع أطفالهم، فإنه يبقيهم قريبين من أجسامهم، بحيث يظل التواصل الجسدي بينهم، مثلما يحدث بين الأمهات وأطفالهن في حالة الرضاعة الطبيعية.

وعن كيفية عمل الجهاز، الذي أطلقت الشركة عليه اسم "جهاز الإرضاع المساعد للآباء"، قالت الشركة إن الجهاز قابل للارتداء يتكون من ثديين صناعيين أو زائفين، يحوي الأول على الحليب الذي يتم إعداده في المنزل، بينما يحتوي الآخر على وسيلة الإرضاع المشابهة لآلية الإرضاع البشرية.

وزودت الشركة الجهاز بآلية لتعقب البيانات بشأن جلسات الإرضاع، بحيث يتم إرسالها إلى الهاتف الذكي الخاص بالأب.

وتشير الشركة إلى منتجها هذا باعتباره جهازا لإرضاع الأطفال ومحفزا لنومهم، مما يعني أنه مصمم لتحفيز وجعل الأطفال الرضع ينامون.

وقالت الشركة إن جهازها يساعد الآباء أيضا على النوم، كما يساعد على تخفيف مسألة إرضاع الأطفال عن الأمهات ومشاركة الأزواج في عملية الإرضاع.

يُذكر أن الشركة عرضت جهاز الرضاعة المساعد خلال معرض ومهرجان "أس إكس أس دبليو" في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.

مصدر الصورة: fox10phoenix

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