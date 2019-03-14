12 طريقة لتعالج قلبك المكسور وتعود لحياتك المرحة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (thought catalog)

يقال أحياناً أن الوقت كفيل بشفاء كل الجروح، حتى تلك العاطفية، لكن في الحقيقة أنت تحتاج لأكثر من ذلك، أن تحتاج لخطوات فعالة لتعيد لك حياتك، وتعيد المرح لروحك، فبدلاً من الجلوس والانتظار، اليك 12 طريقة فعالة لتعيد لك حياتك المرحة:

1. استعد لياقتك.

الجسد القوي والصحي هو أساس لعقل سليم وفكر إيجابي مشرق، لا تتكاسل أبداً عن العودة للتمارين الرياضية، فهذا بالتأكيد سيؤثر على عقلك ويعطيك القوة، لتكمل حياتك كالمعتاد.

2. اخرج من المدينة.

يمكنك قضاء يوم أو أسبوع أو شهر خارج مدينتك، لتهرب من محيطك المعتاد. في بعض الأحيان يكون التغيير في المشهد اليومي يمكن أن يحدث تغييراًِ كبيراً في التفكير.

3. أعد كتابة قصتك.

الماضي ليس إلا قصة نحن نكررها لأنفسنا فحاول أن تغير قصتك، حاول أن ترى الأمور من زوايا مختلفة، قد يساعدك المعالج النفسي في ذلك، فهو يمكنه أن يعطيك المشهد من وجهة نظر مختلفة تجعل الأمور تبدو أكثر إيجابية.

4. ادع أشخاصاً جدد إلى حياتك.

التأثير الإيجابي الذي يمكننا أن نحققه على بعضنا البعض كبشر لا يمكن قياسه. في بعض الأحيان تكون أفضل طريقة للشفاء من آثار العلاقات السابقة هي السماح لجمال علاقات جديدة بدخول حياتنا.

5. أخبر قصتك.

كن صادقا في ماضيك. شارك ألمك وكل ما حدث لك واجعل نهاية قصتك تدور حول قوتك في تجاوز الألم الذي خلفته، وكن ملهما للأخرين.

6. لا تهمل رعاية نفسك

عندما تكون مريضاً أنت في العادة تحرص على أخذ قسط من الراحة وتشرب السوائل وتتناول الدواء، الأمر سيان عندما تعاني من مشاكل عاطفية، اهتم بنفسك، خذ قسطاً من الراحة وراعي احتياجاتك .



7. غير مظهرك

في بعض الأحيان نحتاج إلى تغيير خارجي مدروس ليعكس التغيير الداخلي الخفي. عن طريق تغيير تسريحة شعرك أو مكياجك أو ذوقك، فأنت ترحب بشكل ملموس بالتغيير في حياتك.

8. اترك ما لا يناسبك.

عندما لا يعود لديك ما تخسره، فإنها الفرصة الأفضل لإصلاح كل الأخطاء في حياتك، انه الوقت الأنسب لتستقيل من عملك الذي لا يناسبك، ابتعد عن الأشخاص الذين يزيدون السلبية في حياتك ,انه وقت التغيير الأنسب .

9. امنح نفسك إذنًا بالرحيل.

ليس كل ما يحدث لنا يجب أن يكون له معنىً أو درس. إذا لم يعد ماضيك يساعدك، فامنح نفسك إذنًا بالتخلي عن الألم الذي يعيدك للخلف، أنت تصنع قصتك ولا يتعين عليك التركيز على أي شيء يجعلك تشعر بأنك ضعيف.

10. تواصل مع أشخاص مروا بشيء مماثل.

ابحث عن أشخاص مروا بمثل تجربتك، تحدث معهم، إقرأ قصصهم، واعتز بالحكمة التي اكتسبوها واستخدمها لتذكير نفسك دائماً بأنك لست وحدك أبدًا.

11. ابتعد لمدة أسبوع كامل.

إذا كنت قادرًا على القيام بذلك، فخذ أسبوعًا كاملاً من حياتك الروتينية واقضيه في الهواء الطلق في مكان لا تستطيع فيه إشعارات Facebook الوصول إليك.

12. أصلح الفوضى في حياتك.

خذ عطلة نهاية أسبوع كاملة لتنظيف شقتك أو منزلك بطريقة لم يسبق لك فعلها من قبل - تخلص بلا رحمة من كل شيء لم تعد تستخدمه ونظمه بطريقة تشعرك بالذهول.

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