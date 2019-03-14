اليكم 10 أنواع طعام نباتية غنية بالبروتين (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (prevention)

التحول لنظام غذائي نباتي مفيد جداً للصحة بحسب خبراء التغذية، وهو يقلل من احتمال الاصابة بأمراض القلب، كما أنه يساعد في خسارة الوزن والحصول على جسم مثالي، لكن في كثير من الأحيان يقلق بعض الأشخاص من فكرة عدم الحصول على كمية البروتين الكافية التي يحتاجها الجسم والتي عادة ما تعطينا اياها اللحوم، لكن في الحقيقة هناك العديد من الخضراوات المليئة بالبروتين على نحو مذهل نستعرض لكم بعضها :

1- فول الصويا

يعد فول الصويا أو "الادامامي" من أكثر الوجبات الخفيفة صحية ، وكوب واحد فقط منه سيعطيك حصة كافية وغنية بالبروتين .

2- تيمبي

هذا المنتج مصدره اندونيسيا والمصنوع من فول الصويا مليء بالبروتين .

3- جبنة التوفو

جبنة التوفو مثالية للنباتيين الذين يعشقون الجبنة وهي أيضاً غنية ببروتين الصويا .

4- العدس

العدس مشهور باحتوائه على البروتين، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، العدس في الحقيقة مثالي جداً للنباتيين، فهو يدخل في العديد من الوصفات الشهية.

5- الفاصوليا السوداء

الفاصوليا السوداء مليئة بالألياف الصحية للقلب والبوتاسيوم والفولات وفيتامين B6 ومجموعة من المغذيات النباتية.

6- الفاصوليا

بالإضافة إلى أنه مليء البروتين ، تحتوي حبوب الفاصلويا على لوسين الأحماض الأمينية ، والتي قد تلعب دورًا كبيرًا في انتاج العضلات السليمة عند كبار السن.

7- الفول السوداني

الفول السوداني وحتى زبدة الفول السودان بالاضافة إلى طعمها اللذيذ ووجود البروتين فيها فهي من الأنواع التي تساعد في إشباعك لساعات طويلة .

8- الأرز البري

جرب الأرز البري واستبدله بالكينوا هذا الأرز له مذاق مميز وملمس رائع وهو غني بالمكونات الصحية .

9- الحمص

ألذ وأشهر وجبة خفيفة في العالم العربي، الحمص يحتوي على البروتين وهو مكون يمكن صنع العديد من الوجبات اللذيذة من خلاله .

10- اللوز

إلى جانب احتوائه على البروتين ، اللوز يحتوي على فيتامين E المهم لبشرتك وشعرك، كما أنه يـوفر 61٪ من كمية المغنيسيوم اليومية الموصى بها ، والتي يمكن أن تساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول السكر وتهدئة التشنجات المرتبطة بـ PMS ، وتعزيز صحة العظام ، وتخفيف آلام العضلات والتشنجات.

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