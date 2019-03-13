7 وظائف عالية الأجر يمكنك القيام بها في أوقات فراغك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (cnbc)

إذا كنت تبحث عن طريقة لتولي وظائف في وقت فراغك، فقد قامت FlexJobs بتجميع قائمة تضم 7 وظائف مرنة عالية الأجر يمكنك القيام بها . كل هذه الوظائف لا تحتاج للتفرغ.

ألقِ نظرة أدناه للحصول على عدد قليل من الوظائف التي يمكن أن تكون جيدة لك.

1. مراقب

من المتوقع أن يساعد المرشحون لهذا الدور المالي في إعداد الميزانية وحفظ السجلات وإعداد التقارير المالية.

2. كاتب اقتصادي

من المتوقع أن يقوم المرشحون لهذا الدور بإجراء مراجعات مع الخبراء والتعامل مع التطورات وإنشاء مقاطع فيديو تعليمية.

3. أخصائي التدريب التربوي

المرشحون لهذا الدور سيكونون مسؤولين عن إجراء وتعليم ورش العمل والندوات ، مع تقييم أداء المشاركين

الدفع: 34 دولار في الساعة

4. مساعد تنفيذي

الوصف: يتوقع من المرشحين لهذا الدور تنسيق الاجتماعات وتعديل وتحديث المستندات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وتتبع المواعيد.

5. مدرب على الانترنت

الوصف: من المتوقع أن يقوم المرشحون لهذا الدور بتعليم الطلاب وتقديم ملاحظات حول تقدم الطالب.

6. باحث السوق الكمي

من المتوقع أن يقوم المرشحون لهذا الدور بجمع بيانات عن المخزون والأسعار والعروض الترويجية وحركة المرور الخاصة بالمنتج.

7. المجند

من المتوقع أن يقوم المرشحون لهذا الدور بفحص المرشحين وإجراء المقابلات وإبلاغ المعلومات حول فوائد الشركة.

مصدر الصورة cnbc

للمزيد:

فيينا تتصدر مؤشر ميرسر لأكثر المدن الملائمة للعيش عالميا

والت ديزني تنشر الإعلان الكامل لفيلم "علاء الدين" (فيديو)