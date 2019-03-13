بعد 60 عاماً.. "Looney Tunes" يعود من جديد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "وارنر بروز" لإنتاج 1000 دقيقة جديدة من مسلسل الرسوم المتحركة "looney tunes" لأول مرّة منذ 60 عاماً.

ومن المفترض أن يتم تقسيم هذه الدقائق على حلقات تترواح مدتها بين دقيقة إلى 6 دقائق ليتم عرضها في مهرجان آنسي الدولي للرسوم المتحركة.

ويأتي ذلك في الوقت نفسه التي تستعد به الشركة نفسها، لطرح جزء جديد من فيلم SPACE JAM مع نجم كرة السلة ليبرون جيمس.

مصدر الصورة: variety

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