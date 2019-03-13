امرأة أمريكية تكسر حاجز المستحيل.. بالأمل والاصرار (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (dailymail)

عانت الأمريكية إيمي ريفير، منذ طقولتها، من مرض يُسمى"الوزمة اللمفاوية الأولية"، وهي حالة نادرة تسبب انتفاخ ساقها اليمنى وتضخمها لحجم يفوق حجمها الطبيعي. مما أثر على حياتها منذ الصغر إذ أنها لم تستطع ممارسة الرياضة بشكل طبيعي، وكما ترضت للسخرية من زملائها الذين أطلقوا عليها اسم "الفتاة الفيل".

مصدر: ديلي ميل

ويؤدي هذا المرض أن يكون الجانب الأيمن من جسدها كان أكبر من الجانب الأيسر لعدة سنوات، ولكنها تمكنت من التحسن بفضل العلاج الذي خضعت له، ولم تبق سوى ساقها اليمنى التي ظلت أكبر من حجمها الطبيعي بثلاثة أضعاف.

إيمي لم تستسلم للمرضى، بل على العكس، تحدته وشاركت في مسابقة جمال الصغار التي أقيمت بولاية ميزوري، وفازت بلقب ملكة جمال أمريكا آنذاك. ولم تتوقف عند هذا الحد إلا أنها بدأت بممارسة الرياضة على مدى سنوات طويلة، إضافة إلى مشاركتها في العديد من عروض الأزياء.

مصدر: ديلي ميل

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية الى أن ايمي تمكنت من الشفاء بشكل تام واستعادت حجم ساقها الطبيعي بفضل علاج تم اكتشافه في السنوات الأخيرة للوذمة اللمفاوية، وذلك بعد معاناة دامت 38 عاماً.

مصدر الصورة youtube

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