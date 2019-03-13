إليكم أكثر 5 سيارات "كروس أوفر" أماناً (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (مجلة الرجل)

كشفت قائمة أكثر سيارات "الكروس أوفر" أماناً، والتي أعدها خبراء من المعهد الوطني لسلامة الطرق، عن تصدّر سيارة "volvo XC90" المرتبة الأولى لتميزها بنظام الكتروني متطور يمنع اصطدامها بأي جسمٍ على الطرقات، كما يمكنها استشعار وجود الأشخاص أو راكبي الدراجات على الطريق وتنبيه السائق لوجودهم.

إلى ذلك، فقد حلّت سيارة "GLE" من مرسيدس في المركز الثاني لتميزها بأنظمة متطورة لإستشعار المسافات والفرملة الأوتوماتيكية.

أمّا سيارة "Lexus RX"، فقد حلّت في المرتبة الثالثة لتميزها بأنظمة الفرملة الممتازة، فضلاً عن أنظمة تنبيه السائق عند خروجه عن المسار.

وفي المرتبة الرابعة، فقد تربعت سيارة "Audi Q7" الألمانية، والتي تتمي بمتانة هيكلها وقدرتها على اجتياز الطرق الزلقة والمكسوة بالجليد، لتحلّ سيارة "ACURA MDX" اليابانية في المرتبة الخامسة.

(Audi Q7)

(ACURA MDX)

وعموماً، فإنّ سيارات كروس أوفر هي من أفضل السيارات وأكثرها أماناً، كما أنها تتميز بكبر حجمها كونها سيارة عائلة، إضافة إلى أدائها القوي في المنعطفات وارتفاعها عن الارض، إلى جانب العديد من المميزات التقنية الحديثة.

مصدر الصور: مجلة الرجل - Acura of Serramonte

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