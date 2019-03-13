إليكم أخطر 7 طرق في العالم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (businessinsider)

قام موقع "بزنس إنسايدر" بنشر قائمة بأخطر 7 طرق في العالم، فتبيّن أن طريق "كاراكورام" السريع الذي يربط بين باكستان والصين على مسافة تقدر بأكثر من 1200 كيلومتر يعد من أخطر طرق بالعالم، نظرا إلى ما يشهده من انهيارات أرضية، فضلا عن كوارث طبيعية مثل التساقطات الثلجية والفيضانات . وأودى هذا الطريق بحياة حوالي ألف عامل خلال عملية تعبيده سنة 1957، وفي أكتوبر الماضي، لقي 17 شخصا حتفهم جراء حادث حافلة عليه، لكنه رغم ذلك تحول إلى مقصد للسياح، اذ اته يلقب بأعجوبة الدنيا الثامنة.

وفي النرويج، وهو بلد أوروبي متقدم وذو بنية تحتية متينة، فتمتاز إحدى الطرق البحرية بمنعطف غريب ومقوس، وعند هبوب العواصف بشدة، تصبح الطريق مغمورة بالماء في ظرف وجيز.

ولا يقل ممر "زوجي" في الهند خطورة عن طريق ألاسكا، ففي الطريق الهندية قد يهوي السائق إلى قاع بعمق 15 ألف قدم، ولا توجد أي حواجز جانبية حتى تحمي المركبات في حالة الانزلاق على الطريق المتربة وغير المعبدة.

وتضم القائمة طريق "دالتون" السريع في ولاية ألاسكا الأمريكية، ففي هذه الطريق الممتدة على 414 ميلا من المساحات الباردة والمتجمدة أحيانا، لا توجد أي استراحة أو محطة للتزود بالوقود طيلة 240 ميلا، لذلك يُنصح السائقون بجلب معدات وقائية حتى يحموا أنفسهم في حال إصابة العربات التي يقودونها بأي عطل.

أما في بوليفيا، تحولت "طريق الموت" إلى معلم مشهور في البلاد، فهذا المسار الجبلي الذي لا يتجاوز عرضه 3.6 أمتار، يؤدي إلى مصرع نحو 300 شخص في السنة، وبمجرد خطأ بسيط، قد يجد سائق السيارة أو الدراجة نفسه في الهاوية على عمق يبلغ مئات الأمتار.

وتعاني الطريق التي تربط بين كابل وجلال آباد في أفغانستان صعوبات من نوع آخر، فإلى جانب حالتها المتردية وحوادثها المروعة، تشهد هجمات انتحارية دامية وعمليات خطف بالنظر إلى تردي الوضع الأمني في البلاد.

وفضلا عن ذلك، تشمل القائمة طريق "غوليانغ" التي تربط بين أجزاء نفق جبلي شاهق في الصين، ويقول السكان المحليون إن هذه الطريق لا تقبل الخطأ بتاتا لأن أي سهو من السائق قد يقود السيارة إلى أسفل الهاوية.

مصدر الصور:ة businessinsider

للمزيد:

فيينا تتصدر مؤشر ميرسر لأكثر المدن الملائمة للعيش عالميا

لماذا سمح هذا الأستاذ لطلابه بالتدخين في المحاضرة؟