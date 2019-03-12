للمسافرين.. إليكم هذه الميزات الجديدة من "غوغل"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (fastcompany)

قدّمت شركة "غوغل" تسهيلات كبيرة في إطار حجز الفنادق، من خلال تعاطيها في هذا المجال. ومؤخراً، كشفت الشركة عن مجموعة للمسافرين من الميزات الجديدة على هذا الصعيد، إذ ستساعدهم على اكتشاف أسعار أفضل على الرحلات الجوية، فضلاً عن أسعار الفنادق.

ما وفرته "غوغل" حديثاً قد يعتبر منافساً لعديد من شركات حجز الفنادق. فعندما يحدّد المسافر وجهته، ويبدأ بالبحث عن الرحلات الجوية إليها، فإنّ لوائح أسعار "غوغل" ستظهر مباشرة أمام المستخدمين، علماً أن لوائح الأسعار لم تكن تظهر سوى لأيام العطلات. من خلال التحديثات التي أطلقتها "غوغل"، فإنّه يمكن للمستخدمين البحث في جميع الخيارات المحدّدة ضمن إمكانياتهم المالية، ومعاينة جميع الوجهات مع الرحلات الجوية التي تتوافق مع السعر الذي يناسبهم. وبمجرد ما أصبح المستخدم بصدد تحديد وجهته، فإنّ "غوغل" ستشير له ما إذا كانت أسعار الرحلات الجوية مرتفعة أو مناسبة أو منخفضة، مقارنة بما هو متاح عادة، كما أنها تبرز له ما إذا كان من المتوقع أن يرتفع السعر أو ينخفض في المستقبل.

إلى ذلك، فإنّ "غوغل" توفر موقعاً كاملاً لحجز الفنادق، يمكن المسافر من معرفة ما إذا كان يتفق مع خيارات الفندق الذي اختاره، ويقارن بين ما يوفره هذا الفندق من خيارات، مع الفنادق الأخرى القريبة التي تتميز بوسائل الراحة والخدمات نفسها. وعندما يصبح المسافر جاهزاً للإختيار، كل ما عليه فعله هو الضغط على زر حجز الغرفة، وهو الزر الذي إما يكون مرتبطاً مباشرة بالفندق، أو بموقع حجز تابع لشركة وسيطة، كما أن هناك خيار للحجز المباشر من "غوغل". ومن يجد صعوبة في اختيار الفندق المناسب، فإنّ "غوغل" يقدم ميزة تصفية "Deals" التي تستخدم التعليم الآلي لتسليط الضوء على الفنادق التي تقل أسعارها بنسبة تزيد عن 15% من المعتاد من جانب واحد أو أكثر من شركاء غوغل. كذلك، يمكن أيضاً للمستخدمين تحديد التصفية بحسب سلسلة الفنادق والخدمات فيها التي تقدمها.

مصدر الصورة: travelpulse

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