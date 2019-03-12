"الشمس الصناعية" في الصين ستشرق نهاية 2019

أخبار الآن | بكين - الصين - (وكالات)

أعلنت الصين أن مشروع مفاعل توكاماك EAST "الشمس الاصطناعية"، الذي كـَشفت عنه في شهر نوفمبر| تشرين الثاني الماضي، سيكون جاهزاً للاطلاق مع نهاية العام الحالي 2019 .

وقد صُمم هذا المشروع لتقليد عملية الاندماج النووي التي تستخدمها الشمس الحقيقية لتوليد الطاقة ، اذ بلغ نقطة َ تحول عن طريق تحقيق درجةِ حرارة ِإلكترون ٍ تبلغ 100 مليون درجةٍ مئوية.

وتمكن الباحثون حينها بمعهد الصين للفيزياء البلازمية من الوصول بدرجة حرارة البلازما في "المفاعل التجريبي للموصل فائق التطور" أو "توكاماك"، الذي أطلق عليه اسم "الشمس الصناعية"، إلى 100 مليون درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المطلوبة للحفاظ على تفاعل الاندماج الذي ينتج طاقة أكبر مما يتطلبه الأمر لتشغيله.

ولتوضيح الأمر، تقدر درجة الحرارة في قلب الشمس بحوالي 15 مليون درجة مئوية، مما يجعل البلازما في "الشمس الصناعية" في الصين أكثر بنحو 6 أضعاف حرارة الشمس.

ويزعم المسؤولون في الصين أن هذا الجهاز سيكون قادرا على الوصول إلى علامة فارقة في درجة الحرارة الأيونية، مما يجعلنا أقرب إلى تسخير قوة الاندماج النووي.

وقال دوان زورو، المسؤول بمؤسسة الصين النووية الوطنية، الأحد، خلال الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن المهندسين سوف يختتمون أعمال البناء في توكاماك HL-2M في عام 2019، وفق ما نقل موقع "ساينس أليرتز".

وفقا لدوان، فإن توكاماك HL-2M سوف تكون قادرة على تحقيق درجة حرارة أيون 100 مليون درجة مئوية، حوالي 7 مرات أكثر سخونة من درجة حرارة أيونات الشمس الحقيقية.

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