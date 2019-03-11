"مرسيدس".. هذا الإصدار الأخير من طراز "إس 65 إيه إم جيه"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة «مرسيدس» الألمانية عن طراز «إس 65 إيه إم جيه» الإصدار الأخير، وذلك في نسخة حصرية محدودة بـ130 نسخة، حرصت من خلالها الشركة على أن يكون وداعاً مميّزاً لمحركات الأسطوانات الـ12 الشهيرة من «إيه إم جيه» وبشكل نهائي في فئة السيدان الفارهة متفوقة الأداء، والاعتماد مستقبلاً، على صعيد هذه الفئة، على محركات أصغر حجماً تراعي التوجهات البيئية السائدة.

ويأتي طراز «الإصدار الأخير» من سيارة «إس 65» بطلاء حصري أسود اللون وشديد اللمعان، إضافة إلى تشطيبات باللون البرونزي غير اللامع الذي يطغى على لون العجلات ذات قياس 20 بوصة وفي شبكات ومداخل الهواء الأمامية، وعتبات الأبواب الجانبية، والشبكة السفلية في الجهة الخلفية من السيارة. كما حصلت المقصورة الداخلية على كسوة جلدية سوداء اللون من جلد «النابا» الحصري، مع تباين في الدرزات العلوية المطرزة بلون نحاسي، وصولاً إلى وفرة في استخدام القطع المصنعة من ألياف الكربون ذات الجودة العالية، وأرضية وإضاءة محيطة بلون نحاسي أيضاً، وانتهاء بعلامات منقوشة تشير إلى رمز الإصدار «1 من 130»، لتؤكد على حصرية «الإصدار الأخير» بـ130 نسخة فقط.

يُذكر أن تشريعات وقوانين حكومات بعض الدول (من ضمنها ألمانيا) فرضت ضرورة خفض انبعاثات الغازات الصادرة عن عوادم السيارات، وتحقيق معدلات استهلاك وقود منخفضة، على كبار مصنّعي السيارات وقف استخدام محركات الكتل الكبيرة، والتعويض بمحركات أصغر حجماً. وفي هذا السياق، تتشدد الحكومة الألمانية على صعيد النسب المسموح بها من الغازات الصادرة عن عوادم السيارات، ما دفع «مرسيدس» أخيراً إلى تقديم نسخة «إس 65 الإصدار الأخير» في طراز يمثل وداعاً لمحركات الأسطوانات الـ12 من «إيه إم جيه».

مصدر الصور: emaratalyoum

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