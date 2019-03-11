الصين تنشئ مزرعة خاصة بمحاصيل الفيّلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت الصين زراعة محاصيل مخصصة للفيلة البرية للرعي، في محاولة لتوفير سبل العيش للمزارعين المحليين.

وفي التفاصيل، فمن المقرر أن تقوم محافظة يونان الواقعة جنوب غربي البلاد بإنشاء مزرعة خاصة في منطقة حماية طبيعية بمقاطعة منغاي، حيث كثيرا ما يغير 18 فيلا على محاصيل المزارعين من قرى في المنطقة. وستشمل المزرعة البالغ مساحتها 126 فدانا زراعة الذرة وقصب السكر والخيزران والموز.

وفي الوقت الذي تُشير فيه التقديرات إلى وجود حوالي 30 ألف فيل في البرية. فقد تمكنت الصين من الحفاظ عليها وزيادة عددها في البلاد إلى حوالي 300 فيل، اذ أن الفيّلة البرية الآسيوية من الأنواع المحمية في الصين. الا أنها معرضة لخطر شديد بسبب تدمير موطنها الأصلي وعمليات الصيد غير المشروع، وذلك على غرار الفيّلة الأفريقية.

مصدر الصور: kharbsha

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