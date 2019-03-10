متزلج ماهر ومحترف.. جمهوره "أبقار"! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد رعايته لأبقاره طوال اليوم، يزيل المزارع "بابلو باتو" التبن من أرض المزرعة ويحولها إلى ساحة تزلج حر ليمارس هوايته في التزلج دون أن يغادر حظيرته الموجودة في قرية يانوس الجبلية النائية بشمال إسبانيا.

وفي الفيديو يظهر باتو وهو يستعرض مهاراته الاستثنائية في التزلج داخل حظيرة البقر، الأمر الذي أثار دهشة متابعي صفحة أخبار الآن، بعد نشر الفيديو، وقد ألهمهم بأن لا يتخلوا أبداً عن أحلامهم .

الفيديو شوهد قرابة النصف مليون مرة، وقد أعجب به أكثر من 4 الاف شخص، وأعيد نشره أكثر من 220 مرة ، وعلق عليه أكثر من 150 متابع نستعرض بعضها :

Houssam Gabour

"جماهير غفيرة ياخيا ياخيا"

Rita Rita

"لوكان يعطوني بقرة ولا زوج نربيهم ماشي خير نغسسلهم بشيتا وندوشلهم ونتهلا فيهم ، شحاال شابين ."

Sid Ahmed Berchane

"سبحان مبدل الأحوال . في مر زمان كان يذخل الحيوان الى السرك لكي يقدم عرض للبشر . اما اليوم البشري يقدم عرض للحيوانات"

Nona Kashif

"برافو عليك بعد العمل تأتى الرياضه والهوايه ناس عايشه صح"

شمس الخطاب جيمى

"احلى حاجة أنه له جمهور"

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