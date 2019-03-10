"لولا الجينز لم أكن لأكون هنا".. كيف أنقذ البنطال صاحبه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المحتدة (هيرالد أون صنداي)

نجا سائح ألماني من الغرق، بأعجوبة بفضل حنكته وبنطال الجينز، في حادثة أقرب ما تكون للخيال قبال سواحل نيوزيلندا .

وقال السائح أرنه موركه (30 عاما) إنه مدين بحياته لسرواله الجينز، بعد أن تمكن من تحويل ذلك السروال إلى ما يشبه سترة إنقاذ حين فُقد في البحر لمدة تصل إلى حوالى ثلاث ساعات قبالة سواحل نيوزيلندا.

وسقط السائح الذي أتى من شمال ألمانيا من على متن يخت طوله 12 مترا، كان عليه مع أخيه متجهين من أوكلاند إلى البرازيل.

السائح كان يرتدي "تي شيرت" وسروال جينز، ويقول "لحسن الحظ، كنت أعرف حيلة تتعلق بالجينز.. وبدون الجينز ما كان لي أن أكون هنا اليوم، إنه حقا الشيء الذي أنقذني".

وأوضح أنه قام بتحويل سرواله إلى أداة للطفو باستخدام أسلوب تعتمده قوات البحرية الخاصة.

وقال: "أخذت نفسا عميقا وخلعت سروالي الجينز وعقدته من أسفل لينتفخ، وسحبته فوق الماء وكان الهواء بداخله ودفعته تحت المياه، وكان لي بمثابة سترة نجاة مرتجلة".

وانتقذ موركه بعد 3 ساعات من سقوطه في السادس من مارس الجاري .



مصدر الصور : هيرالد أون صنداي

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