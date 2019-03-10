بعد عامٍ على وفاته.. ممرضة ستيفن هوكينغ متهمة بسوء المعاملة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (dailymail)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ "الجهات الطبية البريطانية المتخصّصة أوقفت الممرضة بارتيشيا داودي (61 عاماً)، التي كانت تقوم برعاية عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ طوال 15 عاماً، وتمّ عرضها أمام محكمة خاصة سرية، على خلفية شكوى من أسرة هوكينغ بشأن سلوكها ومعاملتها السيئة خلال رعايتها له".

وبحسب الصّحيفة، فإنّه "بسبب الاتهامات الموجهة للمرضة، فقد عمد المجلس التمريضي إلى توقيفها عندما ظهرت معلومات بشأن الشكوى الموجّهة ضدها، علماً أنها توقفت عن رعاية هوكينغ قبل عامين من وفاته في مارس/آذار 2018 عن عمرٍ ناهز 76 عاماً". وبعد الإستماع إليه، ستقرّر المحكمة السرية مصير داودي، لكنه من غير المحتمل أن يتم الكشف عن طبيعة التهم الموجّهة إليها.

وفي تصريح لها، قالت داودي: "الأمرُ كله مزعج، ولكن لا تعليق على المسألة حالياً وأنا لست مخولة للحديث مع أي أحد الآن".

من جهتها، أكّد المتحدث باسم عائلة هوكينغ أنها "لا ترغب في التعليق على جلسة استماع مجلس التمريض"، معتبراً أنّ "العام الماضي كان عاماً مأساوياً للغاية بالنسبة لنا".

ولم يُسمح لوسائل الإعلام والعامة بالإطلاع على تفاصيل القضية، في ظل مخاوف تتعلق بالتحول إلى ما يعرف "العدالة السرية". غير أنّ مجلس التمريض ذكر في وقتٍ لاحق أنّ "سبب السرية يعود إلى صحة داودي لكنه لم يتوسع في التفاصيل". ومع ذلك، فإنّ المجلس تعهد أن يكون شفافاً وصريحاً بشأن القضية، على الرغم من سريتها.

مصدر الصور: dailymail

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