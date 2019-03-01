مصرف روسي يخسر مليارات الروبلات بسبب روبوت ذكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في احادثة جديدة تُبيّن احد سلبيات الذكاء الصناعي، خسر مصرف "سبيربنك" الروسي مليارات الروبلات نتيجة أخطاء ارتكبها روبوت يعمل بالذكاء الصناعي.

وفي هذا الاطار، أوضح رئيس البنك جيرمن غريف أن الذكاء الصناعي يتخذ عادة قرارات داخل أنظمة كبيرة، ويمكن أن يؤدي خطأ ضئيل يتوغل إلى الخوارزمية إلى آثار ملموسة حيث يخسر البنك المليارات من مستحقاته. وأضاف أن بنكه يقوم دوما بتصحيح الأخطاء مما يؤدي الى السماح للحد من الخسائر.

وُيذكر أن المصرف المذكور كان قد كشف الصيف الماضي عن ذكاء صناعي من تطوير خبرائه، وصمم الروبوت الذس اطلق عليه اسم "نيكا" (إلهة النصر) على هيئة امرأة بعينين زرقاوين، ويتزامن عملها مع عمل مشغل العمليات المالية. وتمت برمجتها كي تجيب عن أسئلة يوجهها مشغل البرنامج وترد على مشاعره وتستعرض مشاعرها.

مصدر الصورة: eliktisad

للمزيد:

شركة فرنسية تثير الجدل.. والسبب ملابس رياضية للمحجبات (صورة)

أصغر رضيع في العالم يخرج من مستشفى باليابان